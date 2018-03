Após chuvas, ruas das zonas sul e oeste de SP ainda estão sem luz

Partes de árvore que caiu no canteiro central da Avenida Brasil na zona sul depois da forte chuva deste domingo, 14. O acidente deixou um pedestre gravemente ferido

A AES Eletropaulo ainda trabalha nessa segunda-feira, 15, para restabelecer o fornecimento de energia em ruas de bairros das zonas oeste e sul da capital paulistas que foram atingidas pela chuva que caiu na tarde de domingo e na madrugada de hoje. Em alguns locais, o serviço será mais demorado, pois a chuva provocou a queda de árvores, danificando a rede elétrica.

A Eletropaulo trabalha em conjunto com Defesa Civil, Prefeitura e Corpo de Bombeiros, pois só após a remoção das árvores, o serviço elétrico pode ser restaurado. Por isso, a concessionária tem, no momento, 700 profissionais trabalhando no atendimento das ocorrências geradas pelas chuvas da madrugada. Esse número é quatro vezes maior do que em dias regulares.

Os principais trechos de ruas com o fornecimento interrompido são: Ruas Sampaio Viana e Oscar Porto (Paraíso) e Ruas Quincas Borba e Menino do Engenho (Saúde).

Entre os trechos de ruas com quedas de árvores estão:

- Rua Aspicuelta com Rua Simpatia (Vila Madalena);

- Rua Malvinas com Rua George Saville Dodd (Pinheiros);

- Rua Bandim com Ubiracica e

- Rua Angelim com Av. Padre Pereira de Andrade (Vila Leopoldina).

Segundo informações do Centro de Operações dos Bombeiros (Cobom), 95 árvores caíram na cidade entre o começo da tarde deste domingo até a manhã de hoje por conta das fortes chuvas que atingiram a cidade no período.