Após chuvas, Linha 9-Esmeralda da CPTM ainda apresenta lentidão

SÃO PAULO - A chuva forte que atingiu a cidade de São Paulo na segunda-feira ainda prejudica o funcionamento da Linha 9-Esmeralda da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) na manhã desta terça-feira, 19. O sistema de alimentação elétrica das composições ainda não foi reparado e, desde as 4h, os trens circulam por uma via única entre as estações Jurubatuba e Interlagos, na zona sul da capital, aumentando o intervalo de parada nas plataformas.

O Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese)foi acionado às 4h, com ônibus gratuitos fazendo o transporte no trecho da CPTM afetado.Segundo a CPTM, técnicos trabalham desde as 17h de ontem para fazer os reparos na via.