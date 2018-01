Após chuvas, hospital é interditado em SC e vai receber R$ 1 mi

O hospital que foi interditado depois das fortes chuvas que atingiram Balneário Camboriú, em Santa Catarina, no domingo, vai receber R$ 1 milhão para ser reconstruído. A encosta no fundo do Hospital Santa Inês desmoronou e o barro tomou conta do prédio. O repasse dos recursos será autorizado na tarde desta terça-feira, 10, pelo vice-governador Leonel Pavan e o secretário de Estado da Saúde, Luiz Eduardo Cherem, na Secretaria Regional de Itajaí. O problema com desmoronamentos teve início ainda em novembro de 2008, quando a chuva forte deslocou terra na encosta nos fundos da unidade, segundo informações da Defesa Civil. Os recursos também poderão ser utilizados para comprar e reformar equipamentos do hospital e que também foram afetados pela enxurrada.