Após chuvas, estado de atenção é suspenso em São Paulo

O Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) suspendeu o estado de atenção em toda a cidade de São Paulo. A região leste foi a mais atingida pela chuva que caiu no final da tarde e início da noite desta quinta-feira, 1. O CGE registrou sete pontos de alagamento, a maioria deles na Avenida Luis Inácio de Anhaia Mello. Por volta das 21h20 permaneciam intransitáveis o trecho da Avenida Aricanduva, no sentido Marginal-Itaquera, altura da Avenida Tumucumaque; Avenida Nações Unidas, sentido Interlagos/Castelo Branco, pista local, altura da Rua Prof. Campos de Oliveira; Avenida Conde de Frontin, junto ao Viaduto Engº Alberto Badra, sentido centro-bairro. Também estava intransitável a Avenida dos Campanellas, junto a Rua Viegas de Menezes, no bairro de Itaquera. O CGE prevê a ocorrência de mais chuva na tarde desta sexta-feira devido à chegada de uma frente fria na região metropolitana de São Paulo.