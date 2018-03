Após chuvas, Cumbica tem quase metade dos voos atrasados

O alto número de atrasos é consequência das chuvas que atingiram São Paulo e afetaram o funcionamento do aeroporto, segundo a Infraero.

Em Congonhas, o atraso até o horário é de 18,3%, igual ao número de cancelamentos. Os dois aeroportos operam visualmente e estão abertos para pousos e decolagens.

As operações no Campo de Marte, na zona norte de São Paulo, foram normalizadas no início da tarde. Por causa das chuvas, o aeroporto ficou fechado para pousos e decolagens de jatos desde as 6h. Parte do local estava alagado.