Após chuva, SP ainda registra pontos de alagamento

Priscila Trindade, do estadao.com.br,

SÃO PAULO - A cidade de São Paulo amanheceu com três pontos de alagamento nesta quarta-feira, 10, após a chuva que atingiu e deixou a capital paulista em estado de atenção entre a noite de terça-feira, 9, e esta madrugada.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da Prefeitura, as 7h30 havia apenas um ponto intransitável localizado na Rua Barra do Tibaji, perto da Rua Matarazzo, no centro.

Os outros dois pontos transitáveis estão nos seguintes locais: Avenida Presidente Castelo Branco, próximo da Ponte da Casa Verde, sentido Rodovia Ayrton Senna; Viaduto Grande São Paulo, altura do Viaduto José Colasuonno, sentido Ipiranga.

Devidos ao mau tempo, a CET também registrava semáforos apagados em quatro cruzamentos. São eles: Avenida Imperatriz Leopoldina com a Avenida Mofarrej; Avenida Brasil junto da Rua Argentina; Avenida Macuco na esquina com a Rua Inhambu e Avenida Vereador José Diniz com a Rua Alexandre Dumas.

A chuva com intensidade entre moderada e forte deixou as zonas norte, leste, sudeste sul e a Marginal do Tietê em estado de atenção entre 21h55 de ontem e 0h15 de hoje. A cidade chegou a registrar dez pontos de alagamento.

TENDÊNCIA. Paralelo às instabilidades provocadas pelo calor, uma frente fria avança rapidamente em direção ao Sudeste, e deixa o céu com muitas nuvens e chuvas intermitentes ao longo do dia. As temperaturas declinam e a máxima não ultrapassa os 24ºC.

Na quinta-feira, 11, os ventos passam a soprar do oceano em direção à Costa paulista, mantendo o céu com muitas nuvens, garoa isolada até o período da tarde.