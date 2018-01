Após chuva recorde, SP vive dia com movimento de feriado

Após uma manhã caótica, São Paulo viveu nesta terça-feira, 8, um dia com movimento comparável ao de típicos feriados nas principais ruas e avenidas da cidade. Por volta das 15h30, a capital paulista não registrava nenhum quilômetro de congestionamento, segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) -- às 9 horas, o trânsito passava dos 100 quilômetros de lentidão. Nem mesmo no fim da tarde os habituais congestionamentos foram registrados.

Veja também:

Blog do Trânsito: acompanhe ao vivo a situação nas ruas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Especial: Relembre as principais enchentes dos últimos dez anos

Galeria de fotos do caos em São Paulo

Mapa multimídia localiza pontos alagados na cidade

Investimentos contra enchentes dão resultados, diz Kassab

Ida ao trabalho vira missão impossível

Marginal do Tietê vazia entre o Sambodromo e a Ponte das Bandeiras, às 13h. Foto: JB Neto/AE

Marginal do Tietê com trânsito pesado, por volta das 9h. Foto: JB Neto/AE

Trânsito livre na Av. 23 de Maio, por volta das 17h50. Foto: Ernesto Rodrigues/AE

Av. Faria Lima, próximo à rua Horácio Lafer, por volta das 17h50. Foto: Tiago Queiroz/AE

Movimento no Vale do Anhangabaú, no centro, às 17h50. Foto: Evelson Freitas/AE