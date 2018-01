Após chuva, quatro veículos caem em cratera e motorista morre em Borá

SOROCABA - Quatro veículos - um caminhão-tanque, dois carros e uma moto - caíram em uma cratera aberta pelas chuvas, na madrugada desta terça-feira, 17, em uma rodovia vicinal de Borá, no interior de São Paulo. O motorista de um dos automóveis sofreu ferimentos graves e foi levado a um hospital, mas não resistiu. Outras três pessoas que estavam nos veículos ficaram feridas e receberam atendimento médico.

A Rodovia Vereador José Berto, que liga Borá a Paraguaçu Paulista, foi interditada nos dois sentidos.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as chuvas levaram o aterro que sustentava a camada de asfalto da rodovia, abrindo uma cratera com cerca de 20 metros de extensão. Os dois carros caíram primeiro e foram atingidos pela queda do caminhão-tanque, carregado com leite. Em seguida, a moto mergulhou no buraco. Só depois o local foi sinalizado.

Segundo a Defesa Civil, as condições da estrada serão avaliadas. Ainda não há prazo para o início das obras de recuperação.

Dez veículos. Um engavetamento envolvendo dez veículos interditou um trecho da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) na manhã desta terça-feira, em Hortolândia, na região de Campinas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, chovia muito quando teve início a sequência de colisões. O acidente envolveu dois ônibus, um caminhão e sete automóveis. Houve um grande congestionamento, mas ninguém ficou ferido.

Desaparecidos. Dois pescadores desapareceram no Rio do Peixe, em Tupã, também no interior de São Paulo, durante uma tromba d'água que atingiu o distrito de Varpa, na manhã desta terça-feira.

A chuva e o vento fizeram a embarcação virar e ser arrastada pela correnteza. Um terceiro pescador conseguiu chegar à margem e foi socorrido. O Corpo de Bombeiros faz buscas no rio, mas até o início da tarde os dois homens continuavam desaparecidos.

Pontes. As chuvas causaram o desabamento de uma ponte e interditaram a rodovia Miguel Gantus (SP-383), em Herculândia, na região de Marília, nesta terça-feira, 17. O Rio Iacri transbordou e a força das águas arrancou a estrutura de concreto da ponte, na altura do km 12. A rodovia foi interditada e, como não há possibilidade de desvio no local, não há prazo para a reabertura da estrada. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, os motoristas que usam essa rodovia passarão a utilizar a Assis Chateaubriand (SP-425), no sentido de Santópolis do Aguapeí, ou a rodovia Marechal Rondon, em direção a Lins. O percurso pode aumentar de 80 a 100 quilômetros.

A queda de duas pontes em uma estrada rural deixou isolados cerca de 250 índios da Aldeia Vanuire, em Avaí, região de Bauru. A vicinal, que liga as cidades de Arco-Íris e Tupã, está interditada. Uma das pontes rodou, a outra ficou sem a cabeceira, levada pelas águas. O percurso entre as duas cidades, que era de 12 quilômetros, passou a ser de quase 100 quilômetros. Como as estradas são municipais, as prefeituras das duas cidades vão buscar uma solução conjunta.

Em Cajati, no Vale do Ribeira, uma ponte caiu na noite de segunda-feira, 16, na estrada rural para Jacupiranga, após o temporal que atingiu a cidade. Outras estradas sofreram quedas de barreiras. O nível do rio Jacupiranguinha, que atravessa a área urbana, subiu com a chuva intensa e várias ruas ficaram alagadas.