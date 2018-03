Após chuva, menina morre levada por enxurrada em Aparecida de Goiânia

SÃO PAULO - A menina Clara Niele Guimarães, de 6 anos, morreu afogada, por volta das 14h30 de quinta-feira, após ser levada pela enxurrada provocada com a forte chuva na região do córrego Barreiro, em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia.

A criança brincava com a irmã e quatro colegas no barranco próximo ao córrego, na Rua das Avenças, no Setor Expansul, quando a água levou parte da margem, arrastando a menina, que foi localizada já morta a cerca de um quilômetro do local, uma hora depois, presa a galhos no meio do córrego.