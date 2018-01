Após chuva, Franco da Rocha decreta situação de emergência

Os temporais do fim de semana fizeram a prefeitura de Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo, decretar situação de emergência nesta segunda-feira, 9. A chuva começou por volta das 16 horas de domingo e duas horas depois o Ribeirão Eusébio transbordou. O ribeirão divide a cidade e toda a parte central de Franco da Rocha ficou alagada. Ninguém ficou ferido e não houve registro de mortes, segundo a prefeitura da cidade. Os danos maiores foram materiais. Alguns moradores ficaram desabrigados, mas foram auxiliados por familiares. Veja também: Árvores causam 300 cortes de luz por dia Temporais do fim de semana deixaram 4 mortos Previsão é de chuva Galeria: confira fotos dos estragos da chuva Todas as notícias sobre vítimas das chuvas A capital paulista também sofreu danos com os temporais de sábado e domingo. A chuva provocou quatro mortes na Grande São Paulo. A tempestade alagou ruas, arrastou carros, derrubou árvores e deixou casas sem luz. No domingo, apesar de menos intensa, as pancadas e trovoadas voltaram a causar transtornos. Pontos de alagamento interditaram por uma hora a Rodovia Raposo Tavares, provocando congestionamentos. Em Campinas, a forte chuva causou pelo menos 15 quedas de árvore. Entre os bairros mais afetados pela chuva estão o Jardim Boa Esperança, Jardim Flamboyant, Vila Brandina e Paineiras. Os incidentes, segundo os bombeiros, não deixaram feridos, apenas danos materiais. Às 18h, na região central de Campinas, a chuva já havia parado.