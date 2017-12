Após chuva forte, SP ainda tem semáforos quebrados e árvores caídas

SÃO PAULO - O paulistano ainda enfrenta transtornos nesta quarta-feira, 19, em decorrência da forte chuva que atingiu a cidade de São Paulo na tarde de terça-feira, 18. Árvores caídas, semáforos apagados e trânsito complicado compunham o cenário das ruas pela manhã.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 10h, 57 faróis estavam desligados, principalmente nas zonas sul, oeste e central, em vias que incluem a Avenida Pompeia, a Rua Heitor Penteado, a Rua Tabatinguera, a Avenida Liberdade e a Avenida Professor Vicente Rao. A zona norte também registrava o problema em equipamentos de vias como a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães e a Avenida Cruzeiro do Sul.

Além disso, outros 15 semáforos funcionavam só com a luz amarela piscando, complicando o trânsito por cruzamentos como o da Avenida Paulista com a Rua Maria Figueiredo, o das Ruas João Ramalho e Aimberê, na zona oeste, e o das Avenidas Washington Luís e Santa Catarina, na zona sul.

No mesmo horário, ainda havia informações sobre oito quedas de árvores pela cidade, em bairros como Santa Cecília, na região central, e Perdizes, na zona oeste.

O trânsito também ficou ruim pela manhã, acima da média para o horário. O pico foi registrado às 8h, quando a CET registrou 111 km de lentidão na cidade. Uma hora depois, a situação não estava muito melhor: às 9h, a capital paulista contabilizava 109 km de filas. As piores vias eram as Marginais do Tietê e do Pinheiros.