Após chuva, famílias voltam para casa em São José dos Campos

As 80 famílias que ficaram desalojadas na região norte do município de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, estão retornando para suas casas nesta segunda-feira, 16. O nível do Rio Buquira continua acima do normal mas a situação já é bem melhor que a registrada no domingo, 15, após o temporal. As famílias passaram a noite em casas de parentes, amigos e na Capela de São Lourenço. Nesta manhã, os moradores fizeram a limpeza dos imóveis e aos poucos retornam para suas casas. Eles estão recebendo colchões e cestas básicas.