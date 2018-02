Após chuva, falta de energia apaga semáforos e paralisa Metrô em SP

SÃO PAULO - Após a chuva que caiu na cidade, um problema de falta de energia ocorrido no fim da tarde desta segunda-feira, 22, em várias regiões da cidade, apagou semáforos, paralisou o Metrô e deixou casas sem luz. As zonas oeste e norte foram as mais afetadas.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito na cidade

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a Companhia do Metropolitano, às 17h42 houve interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da Eletropaulo, provocando a paralisação momentânea da circulação de trens na Linha 2-Verde, entre Vila Madalena e Ana Rosa, e da Linha 3-Vermelha, entre Barra Funda e Marechal Deodoro.

A energia elétrica foi restabelecida minutos depois, segundo o metrô, e a operação foi normalizada. A linha verde ficou com a circulação paralisada por 3 minutos e a Linha Vermelha sofreu paralisação por 6 minutos.

Ao menos 11 semáforos foram desligados, segundo informações da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET). Os faróis que apresentam falta de energia estão nas avenidas Inajar de Souza, Raimundo Pereira de Magalhães, Francisco Matarazzo, Eng. Caetano Álvares, Rudge, Ermano Marchetti, Raimundo Pereira de Magalhães e Edgar Facó.

O leitor @thiagobelarmino confirmou ao Estadão.com.br que parte da zona norte ficou sem energia. Ele também avisou que alguns semaforos da Avenida Pacaembu estavam apagados, mas a CET não confirmou.

Motivo. Segundo nota da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (CTEEP), às 17h47, a falta de energia foi provocada pelo desligamento de um transformador na subestação Pirituba, na zona oeste da cidade, o que resultou em corte da carga, interrompendo o fornecimento de energia elétrica à AES Eletropaulo.

Equipes de manutenção da CTEEP isolaram o equipamento que apresentou problemas e reiniciaram o processo de recomposição da carga, finalizado às 18h20. Após esse horário, o fornecimento de energia à distribuidora já estava normalizado, segundo a nota. As causas da ocorrência estão sendo apuradas pela companhia. Segundo a Eletropaulo, foram atingidos os bairros de Pirituba, Perdizes, Pompeia, Barra Funda, Casa Verde, Santana e Bom Retiro.

Atualizado às 19h27