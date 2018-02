Após chuva, corpo de agricultor é encontrado O corpo do agricultor Fabiano Luz Rodrigues, de 28 anos, foi encontrado ontem. Ele foi a única vítima da chuva que atingiu o Estado do Rio anteontem. Rodrigues morava em Trajano de Moraes, na Região Serrana. Anteontem, ao tentar atravessar a ponte do rio Imbé, que estava três metros acima de seu nível normal, Fabiano acabou arrastado pela água.