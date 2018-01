Após chuva, cidade tem 99 semáforos apagados A capital paulista amanheceu com 99 semáforos quebrados (entre apagados e ligados no amarelo piscante) e com 26 árvores caídas. Os problemas foram reflexo da tempestade que atingiu a cidade no meio da tarde de anteontem, que causou o maior congestionamento do ano, com 265 quilômetros. Por causa da queda das árvores, que levam junto ao chão a fiação elétrica, muitos bairros, como parte de Alto de Pinheiros, na zona oeste, ainda estavam sem energia, segundo a concessionária AES Eletropaulo. A empresa, no entanto, recusou-se a informar a dimensão dos problemas.