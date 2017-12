Após chuva, céu de São Paulo exibe duplo arco-íris

Após a chuva que atingiu com força a cidade de São Paulo no fim da tarde desta quinta-feira, 9, os paulistanos foram presenteados com um raro e curioso efeito no céu: um arco-íris duplo.

O fenômeno é caracterizado por dois arco-íris concêntricos. O com cores mais intensas fica na parte interna e o segundo, externo, tem cores fracas e na ordem invertida em relação ao primeiro, explica Josélia Pegorim, meteorologista da Climatempo. Isso ocorre por causa da interação de gotas de água de diferentes tamanhos com os raios de sol.

Para ver o arco-íris, o observador precisa estar de costas para o sol. Mas ele só se forma no início da manhã ou no fim da tarde, quando os raios solares entram baixos na atmosfera, diz ainda Josélia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Foto: Filipe Araújo/Estadão

Estado de atenção. São Paulo permaneceu em estado de atenção para alagamentos das 17h15 desta quinta até as 18h50 nas zonas Leste, Norte e na Marginal Tietê. No Centro, o alerta predominou das18h às 18h50, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). O Aeroporto do Campo de Marte, na zona Norte, registrou granizo às 17h50 e rajadas de vento de 75 quilômetros por hora.

O CGE informa que, apesar das precipitações, a sensação de tempo abafado continuará durante a noite e nos próximos dias, que terão condições típicas de verão:, sol, calor e pancadas de chuva no final das tardes.

Previsão. Na sexta-feira, 10, o sol predomina e os termômetros variam de 21ºC a 34ºC. O CGE alerta para os baixos índices de umidade, que podem alcançar valores críticos, abaixo dos 30% nas horas mais quentes do dia. No final da tarde a nebulosidade aumenta com a chegada da brisa marítima e são esperadas chuvas de verão.

O sábado, 11, deve ser mais um dia abafado com sol e variação de nuvens na capital. Mínimas de 21ºC e máximas de 33ºC.