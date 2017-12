Após chacina na zona sul, dois são baleados na mesma região

SÃO PAULO Após uma noite de chacina no Jardim São Luís, na zona sul, dois adolescentes foram assassinados a tiros na tarde desse sábado, 7, no Jardim Ângela, na mesma região. As vítimas foram atingidas a menos de seis quilômetros dos quatro locais onde, na noite anterior, dez pessoas morreram e outras cinco ficaram feridos ao serem baleadas.

Os jovens, de 14 e 17 anos, estavam dentro de um Fiat Uno cinza na Rua Carnaubal quando foram atingidos por volta das 14 horas. Uma testemunha, que estava em um bar próximo, viu passar uma motocicleta amarela em alta velocidade logo após os disparos.

As duas vítimas ainda foram encontradas com vida dentro do automóvel e morreram a caminho do Hospital do M´Boi Mirim, também na zona sul. O caso foi registrado como homicídio simples no 47º Distrito Policial (Capão Redondo).

Ainda não há informações se há relação entre os crimes. Ninguém foi preso, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública. Na região, moradores e comerciantes estão com assustados com o aumento da violência.