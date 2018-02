Após caso Tayná, Paraná muda polícia O efeito do caso Tayná pode ter produzido mais um afastamento da cúpula policial do Paraná. A Secretaria de Segurança Pública (Sesp) confirmou a substituição do delegado-geral da Polícia Civil, Marcus Vinícius Michelotto, pelo delegado da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), Riad Braga Farhat, que coordenava o Grupo Tigre, da elite da polícia e especializado em situações de sequestro.