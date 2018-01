Após calor recorde, chuva deixa regiões de SP em atenção

Depois de recorde de calor para o mês de março, no domingo, e para a madrugada deste ano, nesta terça-feira, 3, começou a chover na capital paulista. A precipitação que atinge parte da cidade nesta tarde levou o centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura a decretar estado de atenção para as zonas sul, oeste e para a região da Marginal do Pinheiros. Veja também: São Paulo tem a madrugada mais quente do ano Forte calor faz Secretaria da Educação recomendar aulas leves Risco de enfarte sobe 11% no calor e outras doenças aumentam Capital pode ter chuva, mas dia será muito quente Confira a previsão para o País e da sua cidade De acordo com o CGE, o temporal é provocado por áreas de instabilidade geradas pelo calor e a presença de uma frente fria de fraca intensidade. Por volta das 14h45, chovia principalmente nos bairros do Campo Limpo e Butantã. Nas próximas horas, novas áreas de chuva devem atingir as demais regiões da cidade. Até as 14h45 não havia pontos de alagamento na cidade. O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil também não registravam ocorrências referentes ao temporal.