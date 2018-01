Após calor no início do dia, temperatura cai 13 graus em São Paulo

Depois de manhã ensolarada, São Paulo registrou queda abrupta de temperatura na tarde deste domingo, 31. O frio na capital foi acompanhado por fortes rajadas de ventos e chuvas em alguns bairros.

Segundo a empresa Climatempo, a temperatura subiu rapidamente durante a manhã e atingiu 31 graus no início da tarde, máxima deste inverno, índice que não era registrado desde 12 de abril. Em cerca de uma hora, a temperatura caiu para 17 graus.

Houve intensificação das rajadas de vento no Estado, com velocidade de até 72km/h, e mudança de direção das correntes. No começo do dia, o vento soprava do interior do continente e agora vem do litoral, o que trouxe ar frio para os paulistanos. Em algumas cidades paulistas, como Santos, o vendaval provocou queda de árvores e estragos em construções.

Setembro começa na cidade de São Paulo com ares de primavera. "A cidade fica mais úmida e, durante a semana, deve haver chuva moderada ou forte", explica PInheiro. De acordo com ele, a tendência é que a frente fria avance por toda a região Sudeste do País.