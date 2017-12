Após briga, nove 'apoiadores' são detidos Sempre orientados pela presidente da Juventude do PMDB no Rio, Jéssica Ohana, nove apoiadores do presidente da CPI dos Ônibus, Chiquinho Brazão (PMDB), deixaram o prédio da Câmara Municipal antes do fim da sessão de ontem, envolveram-se em uma briga com manifestantes contrários à atual composição da comissão e espancaram um deles. Os nove foram detidos após o tumulto e autuados sob acusação de ameaça e lesão corporal.