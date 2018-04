Após briga, motorista atropela 12 ciclistas Doze ciclistas foram atropelados, no início da noite de ontem, em Porto Alegre, quando faziam um passeio noturno na região central. A maioria teve apenas ferimentos leves - e dois continuam em observação. Segundo a polícia, o atropelamento teria sido intencional, após discussão entre um ciclista e o motorista de um Golf preto, que fugiu após a batida. Segundo os ciclistas, o condutor do Golf estava forçando passagem pela via, interrompida pelo grupo. Até as 23 horas de ontem, o condutor, já identificado pela polícia, não havia sido preso.