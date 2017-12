Após bombas na Vila Madalena, Haddad quer 'repactuar' operação com Estado

SÃO PAULO - O prefeito Fernando Haddad (PT) disse na manhã desta quarta-feira, 2, que entrou em contato com Fernando Grella Vieira, secretário estadual de Segurança Pública, para "repactuar" as operações na Vila Madalena, na zona oeste, e na Arena Corinthians, na zona leste. Na madrugada desta quarta-feira, a PM precisou usar bombas de efeito moral para retirar torcedores das ruas do bairro, liberando as vias para o serviço de limpeza. Já em Itaquera, parte do estádio teve as cadeiras depredadas por torcedores que acompanharam a partida entre Argentina e Bélgica.

"Nada grave aconteceu, mas a gente poderia ter passado sem esses dois incidentes", disse Haddad, durante a entrega de um viaduto e uma avenida no Jardim São Luís, na zona sul, obra que faz parte da requalificação viária do bairro e da canalização do Córrego Ponte Baixa. "Está tudo transcorrendo muito bem, o número de ocorrências é irrisório. Temos que continuar o bom diálogo para que tudo ocorra normalmente", afirmou o prefeito.

Segundo a Prefeitura, após o "Carnacopa" desta terça-feira na Vila Madalena, 28 toneladas de lixo foram retiradas da região. Os fiscais apreenderam oito sacos com produtos vendidos irregularmente. Haddad afirmou que existe "previsão" de mudanças no bairro.

"Ali certamente o bairro não vai ser o mesmo. Ele vem crescendo. No Carnaval foi assim e na Copa recrudesceu. Realmente vai precisar de uma atenção especial que envolva os moradores, os proprietários de bares e restaurantes para equacionar e dar melhor qualidade de vida para as pessoas que frequentam a Vila Madalena", disse Haddad.