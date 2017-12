Após bater meta de chuva, Cantareira sobe pelo 41º dia seguido

SÃO PAULO - Um dia após superar o volume de chuva esperado para o mês inteiro, o Cantareira, o principal sistema hídrico de São Paulo, registrou mais um aumento no volume armazenado de água, segundo relatório da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), divulgado neste domingo, 27. Alto Tietê, Guarapiranga e Rio Grande também subiram, enquanto Alto Cotia ficou estável e o nível do Rio Claro caiu.

De acordo com a Sabesp, os reservatórios que compõe o Cantareira avançaram 0,3 ponto porcentual em relação ao dia anterior e operam com 64,8% da capacidade. No sábado, o índice estava em 64,5%. Esse dado, tradicionalmente divulgado pela companhia, calcula o volume morto como se fosse volume útil do sistema.

Esta é a 41ª alta consecutiva do manancial, que há mais de cinco meses não registra perda no volume de água represada. O Cantareira caiu pela última vez no dia 22 de outubro. Na ocasião, o nível do sistema baixou de 15,7% para 15,6%.

Com 179,1 milímetros acumulados, o Cantareira superou a expectativa de chuva em março. A média histórica para o mês é de 178 mm, segundo a Sabesp. Apesar do desempenho mensal, a pluviometria do dia foi baixa: apenas 0,1 mm.

O índice que desconsidera o volume morto do sistema aponta o Cantareira com 35,5% da capacidade - 0,2 ponto porcentual acima do dia anterior, quando os reservatórios registravam 35,3%. A mesma variação ocorreu no terceiro índice, segundo o qual o sistema subiu de 49,9% para 50,1% neste domingo.

Outros mananciais. Usado para socorrer o Cantareira durante a crise, o Guarapiranga subiu pela segunda vez consecutiva. A alta foi de 0,1 ponto porcentual e os reservatórios operam com 87,6%, ante 87,5% no dia anterior.

O Alto Tietê também subiu 0,1 ponto e está com 43,4% da capacidade - já considerando um volume morto acrescentado ao cálculo em 2014. Em termos proporcionais, o Rio Grande avançou mais: 0,3 ponto porcentual. Com o aumento, o nível do sistema passou de 96,8% para 97,1%.

Mesmo com chuva de 3,4 mm, o Alto Cotia permaneceu estável em 100,9%. Já o Rio Claro foi o único a registrar queda, de 0,2 ponto porcentual. O volume armazenado do sistema é de 102%, ante 102,2% no sábado.