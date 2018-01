Após aumento, Cantareira fica estável

SÃO PAULO - Os sistemas Cantareira e Alto Tietê ficaram estáveis em 20% e 20,5%, respectivamente, neste domingo, 21, segundo o relatório diário divulgado pela Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp). A Represa Guarapiranga, na zona sul da capital, foi o único reservatório que teve diminuição no nível de água, perdendo 0,1 ponto porcentual, atingindo a marca de 75,8% do nível total de água.

Atualmente, o manancial abastece 5,8 milhões de pessoas, mais do Sistema Cantareira, responsável por cerca de 5,4 milhões de habitantes da Grande São Paulo. Há mais de um mês a Guarapiranga não apresenta aumento no nível de água. A última vez foi no dia 12 de maio, quando o reservatório passou de 81,8% para 82,4%. Já os sistemas Alto Cotia, Rio Grande e Rio Claro tiveram aumento neste domingo, segundo a Sabesp.