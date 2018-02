Após atropelar jovem, motorista foge sem prestar socorro na zona leste

SÃO PAULO - Uma jovem de 21 anos morreu depois de ser atropelada na saída de uma casa noturna no Tatuapé, zona leste da capital, na madrugada desse sábado, 12. O crime aconteceu na avenida Salim Farah Maluf, na altura do número 1.500, por volta da 1h. O motorista, que dirigia em alta velocidade, fugiu sem prestar socorro.

A auxiliar de Marketing Ana Paula Gonçalves Ferrari chegou a ser levada ao pronto-socorro do Hospital Municipal do Tatuapé, mas não resistiu. A vítima estava acompanhada de um grupo de amigas. Elas relataram à Polícia Civil que saíram da calçada para escapar de um homem, a pé, que as seguia e assediava. Neste momento o veículo, um Eco Sport de cor preta, atingiu Ana Paula. As outras não se machucaram.

A placa do automóvel, que caiu após a colisão, foi entregue ao 31.º Distrito Policial (Vila Carrão), responsável por investigar o caso. O dono do carro, um homem, foi identificado, mas ainda não se sabe se ele conduzia o veículo. A polícia chegou a fazer buscas na casa do suspeito na manhã deste domingo, 13, mas não teve sucesso.