Após atropelamento, ônibus é queimado na zona leste de SP

SÃO PAULO - Cerca de 40 pessoas atearam fogo em um ônibus e bloquearam a Avenida Arquiteto Vilanova Artigas, na zona leste de São Paulo, na noite de domingo, 9. Segundo a Polícia Militar, o motivo do ato foi o atropelamento de duas pessoas na região também na noite de domingo. As vítimas foram levadas para o Pronto Socorro São Mateus e, de acordo com a PM, ninguém foi preso.

Segundo a Via Sul Transportes Urbanos, empresa do ônibus que foi queimado, o coletivo seguia para a garagem e, por isso, só o cobrador e o motorista estavam no veículo. Nenhum dos dois ficou ferido.