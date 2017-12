Após atrasos, Webjet volta a vender passagens

Para as operações de outubro, a Webjet afirma ter contratado 42 copilotos - que não puderam ser treinados antes por uma falha no simulador de voo da companhia.

A empresa foi proibida pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) de vender passagens com saída até ontem. De hoje em diante, as vendas estão liberadas. A Anac afirma que ainda vai levar 15 dias para multar a empresa, cuja situação da última semana já está sob investigação do Ministério Público Federal.