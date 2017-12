Após atingir taxa de reprovação recorde, Haddad sai de férias

Atualizado às 14h54 Atualizado às 14h54

SÃO PAULO - Com o fim da Copa do Mundo, o prefeito Fernando Haddad (PT) tirou férias. A vice-prefeita, Nádia Campeão (PCdoB), responderá pelo cargo. É a segunda vez que o prefeito Haddad sai de folga. Em outubro do ano passado, com 10 meses de trabalho, o petista viajou com a mulher, Ana Estela Haddad, para a Itália, onde comemorou 25 anos de casamento.

A assessoria de comunicação da prefeitura disse que "por motivo particular" o prefeito ficará afastado entre esta segunda-feira, 21, e a próxima sexta-feira, 25. Nesta segunda-feira, Nádia afirmou apenas que "o prefeito está aproveitando o final de julho para descansar". O afastamento de Haddad será publicado na edição desta terça-feira, 22, do Diário Oficial da Cidade.

No sábado, pesquisa Datafolha apontou que a atual gestão é reprovada por 47% da população. A taxa aumentou 11 pontos porcentuais de junho para cá, quando 36% haviam considerado a gestão Haddad ruim ou péssima. A parcela da população que classifica como a administração como ótima ou boa caiu no período. No fim de junho, esse índice era de 17% e agora, de 15%.

A prefeita em exercício comentou a baixa aprovação da Prefeitura. "A mim parece que não está bem conectada a percepção de parte da população com as ações de gestão que vem sendo feitas. São ações de maior permanência que vão ter resultados ao longo de quatro anos", afirmou Nádia. Ela também acredita que a política de faixas exclusivas de ônibus em detrimento ao transporte individual em veículos de passeio pode ter colaborado com a baixa a aprovação. /COLABOROU ADRIANA FERRAZ