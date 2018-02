Após assaltos, prefeito fecha rua com corrente

A medida de segurança foi acertada com a Superintendência do Banco do Brasil, que instalará câmeras de monitoramento eletrônico nas ruas paralelas em parceria com a prefeitura. No último assalto, em 1.º de outubro, um bando fez mais de 10 pessoas reféns e roubou R$ 1 milhão do banco e da agência dos Correios.

As correntes foram colocadas ontem em duas áreas perto do banco que deverão permanecer interditadas sempre do dia 30 ao dia 10 de cada mês, datas do pagamento de aposentados e pensionistas. "A prefeitura fará sua parte e o BB se comprometeu a colocar as câmeras", disse Torreão.