Após assalto frustrado, dupla sequestra perua escolar

Dois homens armados sequestraram uma perua escolar na tarde desta quinta-feira, 25, na zona sul de São Paulo depois de uma tentativa frustrada de assaltar uma banca de jornal.

A Polícia Militar informou que a dupla tentou roubar uma banca de jornal na Avenida Andorinha dos Beirais, no Jardim Dom José, por volta das 17h45.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Viaturas chegaram no local e na fuga os assaltantes sequestraram um veículo escolar. Segundo a PM, as crianças foram liberadas antes dos assaltantes entrarem no carro. O Helicóptero Águia foi acionado e realizou buscas na região, mas não localizou os assaltantes. Ninguém ficou ferido. O caso foi registrado no 47º Distrito Policial, no Capão Redondo.