Após assalto, dupla troca tiros com policiais e é presa

Ricardo Valota, do estadão.com.br

SÃO PAULO - Dois supostos bolivianos, ainda não identificados pois não portavam documentos, levaram a pior numa troca de tiros com policiais militares da 3ª Companhia do 8º Batalhão, às 18h15 de quinta-feira, 7, após assaltarem a residência de uma idosa, no bairro de Cidade Patriarca, na zona leste de São Paulo.

Armados de revólveres, os dois assaltantes invadiram o imóvel, localizado na altura do nº 248 da Rua Nazaré da Mota, mas foram surpreendidos pela PM quando tentavam fugir em um Celta prata.

No tiroteio, a dupla foi baleada e encaminhada ao pronto-socorro do Tatuapé, onde continua internada. A vítima saiu ilesa segundo a polícia. O caso foi registrado no 10º Distrito Policial, da Penha.