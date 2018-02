Após assalto a residência, dupla em fuga causa acidente na zona leste de SP

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Dois bandidos foram presos, por volta das 22 horas de segunda-feira, 1, após assaltarem uma casa em Cidade Patriarca, zona leste de São Paulo, e, na fuga, baterem o veículo, que havia sido roubado da família rendida, contra outro carro, no bairro vizinho de Vila Matilde.

Ao deixar o imóvel assaltado, na Rua Mazagão, a dupla fugiu no Fiat Pálio Weekend das vítimas, mas foi perseguida por policiais militares do 8º Batalhão, acionados via 190. Já na Rua Braço da Cruz, já na Vila Matilde, os criminosos bateram o carro contra uma picape Chevrolet Montana.

Os dois ocupantes da picape ficaram feridos e foram encaminhados ao pronto-socorro da região. Os dois assaltantes, detidos com uma arma, foram levados para a Central de Flagrantes localizada no 31º Distrito Policial, da Vila Carrão.