Após assaltar bar, bandido rouba Mercedes e troca tiros com PM no ABC

SÃO PAULO - Três homens foram presos após assaltarem, por volta das 20h de terça-feira, um bar na Rua Itapeva, no bairro de Baeta Neves, em São Bernardo do Campo, no ABC. Um quarto bandido conseguiu escapar após roubar uma Mercedes Kompressor.

Enquanto um dos bandidos ficou dentro de um Pálio, os outros três, dois deles armados, entraram no bar, em que estavam, além do dono, mais sete pessoas. O primeiro a ser abordado foi um músico, que tocava violão naquele momento, com a ordem que a canção não cessasse. Os bandidos anunciaram então o assalto. "Eles tentaram baixar a porta de ferro, mas não conseguiram. Roubaram então o caixa do bar e os pertences e dinheiro dos clientes", contou o dono do estabelecimento, Marcos Roberto, de 44 anos.

Os criminosos fugiram no Pálio, mas, ao virarem à direita, na contramão, encontraram uma viatura da Polícia Militar. Os policiais, que já haviam recebido a informação do crime, gritaram para que parassem. O Pálio deu ré e fugiu, iniciando a perseguição. "Fomos atrás do veículo, sem saber quantos homens estavam em seu interior, por o carro ter os vidros filmados. Em determinado momento, o Pálio bateu de frente com um carro estacionado. Os ocupantes desceram e três deles se renderam. O quarto saiu correndo e atirando", contou o Sargento Edson Amâncio, da 4º Companhia do 6º Batalhão, que participou da ação.

Enquanto Amâncio vigiava os três detidos, o soldado Felipe iniciou perseguição ao fugitivo. Na Rua Catanduva, o bandido entrou na garagem de um prédio, em que um Mercedes Kompressor se preparava para sair. O casal que estava no veículo disse ter sido rendido e tirado do carro.

O soldado chegou na frente da garagem, fez mira, mas não atirou com medo de atingir as vítimas. O casal fugiu e o assaltante acelerou o veículo contra o soldado, que disparou cinco vezes. O criminoso conseguiu fugir e o Mercedes foi encontrado mais tarde na Rua Violeta Parra, no bairro Jardim Yamberê, na cidade de Diadema. Havia uma mancha de sangue perto do banco do passageiro, indicando que o bandido deve ter se ferido. Ele continua foragido.

Foram presos José Ricardo Pinha Gonçalves, Fernando Gaspar de Souza e Paulo Roberto Flutuoso. Os dois últimos têm passagem por roubo. O caso foi encaminhado ao 1º Distrito Policial de São José dos Campos e um revólver calibre 38 apreendido.