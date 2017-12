Após arrastão em boate no Tatuapé, polícia detém dois homens e oito adolescentes

SÃO PAULO - Um grupo de cerca de 20 pessoas fez um arrastão na saída da boate Cabral, na Avenida Salim Farah Maluf, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na noite desse domingo, 19. A PM apreendeu oito adolescentes e deteve dois homens suspeitos de participar do assalto, com objetos que teriam sido roubados, como dinheiro, bonés, celulares e roupas.

Três vítimas, dois estudantes de 16 anos e um de 18, foram ouvidas no 8º DP (Belenzinho) e reconheceram os acusados. Segundo elas, os assaltantes as ameaçaram e as agrediram com empurrões. Não foram apreendidas armas de fogo, de acordo com a polícia. A PM deteve os suspeitos na Rua Uriel Gaspar, por volta das 20h de domingo, no mesmo bairro, onde os jovens foram abordados.

Com os suspeitos, foram apreendidos parte do material roubado: três cartões de bilhete único, uma corrente dourada, sete telefones celulares, uma blusa, três bonés e R$ 272.

Os dois assaltantes maiores de idade serão levados para um Centro de Detenção Provisória, de acordo com o delegado titular do 8º DP, Antônio Tadeu. Ele foram autuados em flagrante por roubo. Já os demais serão encaminhados à Vara de Infância e da Juventude e deverão ir para a Fundação Casa. Dois dos adolescentes - um de 13 anos - já tinham passagem pela fundação.

Segundo as vítimas, o menor de 13 anos, que já teria um mandado de apreensão desde dezembro, era o mais violento do grupo.