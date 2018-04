Após arrastão em bar, bandido mata cliente Um assalto a um bar anteontem deixou um cliente morto em Osasco, na Grande São Paulo. Armado, um motoqueiro estacionou na frente do estabelecimento, na Rua Maria Carvalho de Lima. Ainda com o capacete, ele entrou no bar e começou a recolher dinheiro e celulares das oito pessoas que lá estavam. Quando saía, o criminoso se virou e perguntou aos clientes qual deles se chamava Geraldo. Ao descobrir quem era a pessoa que procurava, o bandido atirou em Geraldo Lúcia de Medeiros, de 44 anos, que morreu.