Após apagões de terça, 110 mil ainda estão sem água na Grande SP

SÃO PAULO - A falta de energia elétrica ainda deixa 110 mil pessoas sem água em municípios da Região Metropolitana de São Paulo nesta quinta-feira, 9. Segundo nota divulgada no início da noite pela Sabesp, as regiões mais afetadas são a zona alta de Osasco, zona oeste, com 60 mil prejudicados, e a área do Grajaú, zona sul, com cerca de 50 mil pessoas afetadas.

Com falta de energia, as estações que bombeiam água para os reservatórios de distribuição pararam. A Sabesp informou que mesmo com o retorno da energia, o restabelecimento das estações e a recuperação do nível dos reservatórios são lentos.

O problema começou na última terça-feira, 7, devido aos fortes ventos que atingiram a Grande SP. As estações elevatórias de Mutinga e Grajaú chegaram a ficar mais de 24 horas sem funcionar por falta de energia. O restabelecimento do sistema começou hoje. No entanto, a energia novamente teve oscilações no decorrer do dia. Nesta tarde ainda existem áreas sem energia elétrica, como é o caso do município de Embu.

A Sabesp divulgou uma lista de bairros onde ainda há intermitências ou falta de água: Anhanguera, Parque 120 e Parque Imperial, em Barueri; Monte Verde, em Cotia; Jardim Santa Rita, Alto da Colina, Recanto Paulistano e partes do Jardim Paulista e do Jardim Suburbano, em Itapevi; Portal D'Oeste, Munhoz Júnior, Três Montanhas e Vila Menck, em Osasco; e Portão Vermelho, em Vargem Grande Paulista.

Em Cajamar, as regiões mais distantes e mais altas do bairro Polvilho ainda têm problemas, com normalização prevista durante a noite.

Em toda a região do Grajaú, especialmente em pontos altos e mais distantes de reservatórios, não há previsão de normalização no abastecimento.

Energia elétrica. A Eletropaulo informou no início da noite de hoje que restabeleceu 99% das interrupções geradas pelos fortes ventos que atingiram sua área atuação no último dia 7. Segundo a empresa, a previsão é de que todas as ocorrências desse evento estejam regularizadas ainda hoje.

Ainda falta energia elétrica nas estações que abastecem os bairros Morro Branco e Boa Vista, em Pirapora do Bom Jesus, e o residencial Paisagem, em Vargem Grande Paulista.

Notícia atualizada às 19h40.