Após alta na tarifa comum, adesão ao Bilhete Único Mensal cresce dez vezes

SÃO PAULO - Depois do anúncio do reajuste da tarifa de ônibus de R$ 3 para R$ 3,50, cerca de 49 mil pessoas se cadastraram, nos sete primeiros dias do ano, para utilizar o Bilhete Único Mensal, informou a São Paulo Transporte (SPTrans) nesta sexta-feira, 9. A adesão decorre do fato de os preços dessa modalidade de passagem não terem sofrido aumento.

A média diária, na primeira semana de 2015, foi de 7 mil adesões, número dez vezes superior aos cerca de 650 cadastros por dia no mês passado.

Embora o valor da tarifa unitária tenha subido 16,6% na terça-feira, 6, o custo do Bilhete Único Mensal se manteve congelado em R$ 140 (para viagens só em ônibus ou só de metrô e trens) ou R$ 230 (com os modais integrados), assim como os demais bilhetes da categoria temporal (diário e semanal). O objetivo da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT), que teve no Bilhete Único Mensal, lançado há pouco mais de um ano, uma de suas principais promessas de campanha, é fazer com que mais usuários migrem para esse serviço.

No início do mês, no entanto, apenas 1,81% dos passageiros usava algum tipo de cartão temporal.

Quando o serviço foi lançado, em novembro de 2013, a gestão Haddad, bem como o governo de Geraldo Alckmin (PSDB), que também adotou o benefício no Metrô e na Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), informaram que esperavam uma adesão grande de usuários de vale transporte (VT), já que para muitas pessoas, o valor do Bilhete Único Mensal poderia ser mais vantajoso do que o do VT, que pode consumir até 6% do salário do empregado.

Até agora, segundo a SPTrans, 884 mil pessoas "já completaram o registro no site do Bilhete Único, incluindo os dados pessoais e a fotografia". Para fazer o cadastro, é preciso acessar o site http://bilheteunico.sptrans.com.br. O bilhete mensal permite uso irrestrito dos ônibus e praticamente ilimitado do Metrô e da CPTM por 30 dias.

O Bilhete Mensal permite a utilização do transporte público municipal livremente por 30 dias. O aumento da adesão ao serviço se dá em virtude de o Bilhete Único Mensal ser mais vantajoso economicamente para quem faz a partir de 40 viagens de ônibus por mês, além de permitir fazer novos trajetos sem se preocupar em pagar mais uma passagem.

Sistema. A SPTrans informou ainda que a partir das 22h desta sexta-feira, 9, o cadastro de novos usuários pela internet será interrompido, já que o banco de dados do serviço será migrado para um novo "data center". A previsão é de que o cadastramento seja normalizado na manhã de sábado.