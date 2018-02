Após alagamento, sede social do São Paulo Futebol Clube reabre neste sábado

SÃO PAULO - Depois de ficar fechada por oito dias, por conta de estragos causados pela chuva da sexta-feira passada, 15, a sede social do São Paulo Futebol Clube, na zona sul da capital paulista, vai reabrir neste sábado, 23. O temporal causou uma inundação no local, na Avenida Jules Rimet, mesmo endereço do estádio do time, no Morumbi, e a água ultrapassou o muro de 2 metros da entidade.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As perdas foram grandes: todos os equipamentos de uma sala de fisioterapia recém-inaugurada, além de uma cozinha que acabara de passar por reforma de R$ 300 mil. "Parecia um tsunami", disse o vice-presidente social do São Paulo, Roberto Natel.

O vice-presidente de futebol do clube, João Paulo de Jesus Lopes, culpou a Prefeitura pela falta de piscinões e canalização de córregos na região. "Eles não fazem as obras", queixou-se na ocasião do alagamento.