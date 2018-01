Após acordo, vereador discursa para sem-teto

SÃO PAULO - Após firmar acordo para votação do Plano Diretor e do projeto que contempla a Copa do Povo, vereadores petistas e até da oposição deixaram o plenário e foram discursar para os cerca de 5 mil sem-teto acampados na frente da Câmara Municipal. A “comitiva” foi puxada pelo líder do governo Fernando Haddad (PT), Arselino Tatto (PT), que chegou a subir no caminhão do MTST para discursar.

O presidente da Casa, José Américo, e o líder do PT, Alfredinho, se revezaram no microfone. Ao lado do coordenador nacional do movimento, Guilherme Boulos, o grupo anunciou que a proposta que abrirá caminho para a construção de moradias populares no terreno ocupado em Itaquera, na zona leste, será votada e aprovada na segunda-feira. “Palavra dada é palavra cumprida”, ressaltava Boulos.

Empolgação. Ao fim de cada discurso, rojões eram ouvidos no Viaduto Jacareí. Famílias comemoravam ao lado de vereadores até então combatidos, como os representantes do PSDB e PTB, como o humorista Marquito. Depois de ser agredido em plenário ao tentar obstruir o projeto, Eduardo Tuma (PSDB) também se arriscou e subiu no caminhão. “Quem manda nas ruas de São Paulo é o povo. Essa vitória é de vocês”, dizia o tucano.