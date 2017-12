Após acidente, trens da frota K são vistoriados Após o descarrilamento de um trem perto da Estação Palmeiras-Barra Funda, na Linha 3-Vermelha do Metrô, técnicos da companhia vistoriaram ontem outras composições da frota K. A série é a mesma do trem que saiu nos trilhos na segunda-feira. Na ocasião, ninguém ficou ferido. Segundo o Sindicato dos Metroviários, o trem apresentou defeito no truque - conjunto de rodas, rolamentos e travas. O Metrô informou que instaurou uma sindicância interna, que tem até 30 dias para apurar as causas do acidente.