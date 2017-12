Após acidente, trânsito continua difícil na Marginal do Tietê

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

SÃO PAULO - O trânsito continuava complicado por volta das 9h30 desta quarta-feira, 7, na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Rodovia Castello Branco, em razão do reflexo de um acidente envolvendo dois caminhões e um carro que deixou cinco feridos perto da Ponte das Bandeiras no início da manhã.

Veja também:

Acompanhe a situação do trânsito em SP

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 9h30, a via expressa ainda acumulava 5,5 quilômetros de lentidão, desde o Hospital Vila Maria até a Ponte Cruzeiro do Sul. Duas faixas da pista ficaram interditadas por quase duas horas, causando os congestionamentos.

Texto atualizado às 10h45.