Após acidente, SP Market diz que irá reavaliar construtoras

Por meio de uma nota oficial, o SP Market informou que a administradora do local irá reavaliar e apurar os procedimentos das construtoras envolvidas nas obras de expansão do empreendimento. As providências serão tomadas pela gerenciadora de obras.

Veja também:

Novo desabamento no SP Market deixa oito pessoas feridas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Apesar do desabamento, o shopping funciona normalmente. A MPD Engenharia, responsável pelas obras de expansão do shopping, ressaltou em nota oficial que as estruturas do empreendimento não foram abaladas.

A nota da MPD informou ainda que uma parede que estava em construção caiu em decorrência das chuvas e dos ventos. Ela atingiu uma pequena parte da cobertura do shopping, que veio a ceder.

Segundo a MPD Engenharia, a queda deixou oito pessoas levemente feridas. Todas foram encaminhadas a prontos-socorros da região.