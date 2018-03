Após acidente, Rodovia Castello Branco tem 4 km de lentidão

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

Três faixas da Rodovia Castello Branco, sentido capital, continuavam bloqueadas por volta das 9h15 desta quarta-feira, 17, após o tombamento de um caminhão ocorrido na altura do quilômetro 35, na região de Itapevi, na Grande São Paulo.

De acordo com a ViaOeste, concessionária que administra a estrada, no mesmo horário, o trânsito fluía apenas pelo acostamento, o que resultava em 4 quilômetros de lentidão. O acidente aconteceu por volta das 5h30 e também envolveu uma motocicleta. Os veículos já foram removidos do local. Ninguém se feriu.