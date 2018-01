Após acidente, Rodovia Anchieta é totalmente liberada para trânsito

Julia Baptista, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - A faixa de rolamento da pista sentido capital da Rodovia Anchieta foi totalmente liberada às 9 horas desta quinta-feira, 26. Não há lentidão na via, segundo a concessionária Ecovias.

Por volta das 23 horas de quarta-feira, 25, a pista foi completamente bloqueada em razão de um engavetamento envolvendo quatro caminhões, um deles carregado com milho a granel e outro com suco de laranja. Parte das duas cargas caiu na pista, mas já foram removidas. A fila de carros chegou a quatro quilômetros, se estendendo até o quilômetro 48.

Bombeiros e funcionários da concessionária Ecovias socorreram três motoristas, um deles, com ferimentos mais graves, foi encaminhado ao pronto-socorro de Cubatão. Os outros dois, liberados no local do acidente.