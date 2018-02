Após acidente, Raposo Tavares continua bloqueada

SÃO PAULO - A Rodovia Raposo Tavares permanecia totalmente interditada por volta das 8 horas desta quarta-feira, 3, duas horas depois de um acidente no sentido capital, na altura do quilômetro 97, em Sorocaba, no interior de São Paulo. Duas pessoas morreram após um caminhão que estava com a caçamba erguida, bater contra uma passarela e causar a queda da estrutura na pista. Uma Kombi e um ciclista foram atingidos.

Devido ao bloqueio, a via registrava lentidão do km 100 ao 97, sentido São Paulo. Já no sentido interior, a lentidão começava no quilômetro 95 e se estendia até o local do acidente. A concessionária Viaoeste, responsável pelo trecho, afirmou que os motoristas podem utilizar um desvio pela Avenida Nogueira Padilha na altura do km 98 para quem segue para a capital e no km 92 no sentido contrário. Não há previsão de liberação da rodovia segundo a concessionária Viaoeste.

Dutra. A Rodovia Presidente Dutra também registrou acidentes nesta manhã. Um motociclista morreu após perder o controle da direção e a moto cair na pista lateral, no km 207, altura de Guarulhos, na Grande São Paulo. O acidente aconteceu por volta das 5h50, no sentido São Paulo.

Em outro acidente, dois carros e uma moto colidiram também na pista lateral, no km 227, em Guarulhos. Uma pessoa teve ferimentos leves e foi levada para o Hospital José Storopolis. A Nova Dutra informou que as 8 horas havia 1 km de morosidade no local.

Castelo. Na Rodovia Castelo Branco a faixa da esquerda teve de ser interditada após dois carros colidirem no km 25, em Barueri, na Grande São Paulo, sentido interior, causando trânsito carregado entre os quilômetros 19 e 25.

Texto atualizado às 8h40.