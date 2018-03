Após acidente, pista expressa da Dutra é liberada

Fabiana Marchezi, do estadão.com.br

A pista expressa da Rodovia Presidente Dutra, sentido São Paulo, foi totalmente liberada para o tráfego por volta das 11 horas desta quarta-feira, 31. A via ficou cerca de três horas bloqueada na altura do quilômetro 229, na região de São Paulo, em razão de um acidente entre dois caminhões e um carro.

Com a batida, um dos caminhões tombou, ocupando toda a pista. Uma pessoa ficou levemente ferida e foi encaminhada pelo Corpo de Bombeiros ao Hospital Vila Maria. Por conta do engavetamento, todos os veículos que trafegavam no sentido Rio-São Paulo foram desviados para a pista local, que chegou a acumular 10 quilômetros de congestionamento.