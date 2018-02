Após acidente, piloto de paraglider é resgatado

Policiais do helicóptero Águia, da Polícia Militar, resgataram um piloto de paraglider por volta das 12h de ontem, em um vale de difícil acesso em Pirapora do Bom Jesus, na Grande São Paulo. O piloto havia decolado de uma rampa de salto, mas, depois de voar cerca de 70 metros, teve problemas com o equipamento e caiu. O helicóptero deixou o piloto na rampa de salto e os bombeiros de Barueri, cidade vizinha, foram responsáveis pelos primeiros socorros e por levar a vítima ao Serviço de Assistência Médica do município. Segundo os bombeiros, a vítima estava consciente todo o tempo.