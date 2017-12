Após acidente, Infraero diminui vãos do Galeão A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) começou a fazer alterações nos vãos ao lado das escadas rolantes no Aeroporto do Galeão, no Rio. No último dia 4, a menina argentina Camila Palacios caiu de uma altura de 5 metros em um vão entre a escada rolante e o guarda-corpo no Terminal 2. Três vidraças foram trocadas e as outras 16 serão substituídas até sexta-feira. Elas terão vão de 9 centímetros, dentro das normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).