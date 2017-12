Após acidente, faixa direita da avenida dos Bandeirantes é liberada

SÃO PAULO- A Companhia de Engenharia de tráfego (CET) liberou por volta das 14 horas deste sábado, 2, a faixa da direita da Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal do Pinheiros. Por volta das 16 horas, o trânsito fluía normalmente na via.

A pista estava bloqueadas desde as 10h30, depois que um caminhão colidiu com o muro de um estabelecimento comercial na altura da Alameda dos Guaramomis e danificou um cano da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) e a fiação elétrica do local. Equipes da Sabesp e da Eletropaulo foram acionadas e fizeram os reparos necessários. Ninguém se feriu no acidente.